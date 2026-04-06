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'Zascas'

El cura de Valdepeñas advierte: "Dios tiene lista con todos los políticos, no hace falta que le pidáis 'quítanos a los morados que no se duchan'"

Según el párroco, Dios lleva su propia agenda política. "Al Señor no tienes que explicarle nada. Él conoce de sobra quién es Pedro Sánchez, Abascal o Ayuso", advierte el cura de Valdepeñas.

El cura de Valdepeñas advierte: "Dios ya tiene lista a todos los políticos, no hace falta que le pidáis 'quítanos a los morados que no se duchan'"

El cura de Valdepeñas se ha colado en el ranking de 'zascas' de Aruser@s con un mensaje donde asegura que "Dios ya tiene lista a todos los políticos", y no hace falta darle instrucciones.

En la lectura del apóstol Pablo a Timoteo, el mensaje es claro: rezar por los gobernantes. "No hagáis ideología cuando recéis", aconseja el cura. "¡Que si señor, quítanos a los morados que no se duchan, o a los rojos que no nos quieren, o a los azules que son más sosos que nada...Dios no necesita que nadie lo convenza", asegura el párroco.

"Al Señor no tienes que explicarle nada. Él conoce de sobra quién es Pedro Sánchez, conoce de sobra a Abascal, a Ayuso...¡y al Trump también lo tiene apuntado!", advierte.

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