Alfonso Arús desvela cuáles son los mejores 'panettones' artesanos de España

Las pastelerías Oriol Carrió y Cal Jan tienen los mejores 'panettones' artesanos de España en este 2025. Alfonso Arús se hace eco de esta deliciosa noticia en Aruser@s.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella llega también lo que más nos gusta... ¡los dulces! Los mazapanes, turrones y polvorones no pueden faltar sobre la mesa durante estas festividades, pero si hay algo que se ha ganado nuestro estómago durante estos últimos años son los 'panettones'.

Para ayudarte a elegir estas navidades -o para invitarte a soñar-, en Aruser@s te mostramos cuáles son los mejores de España según esta clasificación -organizada por el Gremio de Pastelería de Barcelona.

Este año, el panettone clásico más destacado es el que prepara Oriol Carrió en la Pastisseria Carrió de Barcelona, que cuenta con locales en los barrios de Gràcia y l'Eixample. En cuanto al panettone de chocolate, el primer puesto fue para Adrià y Rafel Aguilera, de la pastelería Cal Jan en Torredembarra (Tarragona), quienes vuelven a conquistar el reconocimiento que ya habían logrado en 2021.

En el plató del programa de laSexta más de uno ya se está relamiendo y afirma que no le importaría presentarse como jurado.

