El contundente almuerzo de una aldea valenciana deja alucinado a un tiktoker: "Dejo marcado el 112"

¿Qué se almuerza en una aldea con menos de 50 habitantes? Es lo que se ha preguntado Victor Prous, un creador de contenido que ha viajado hasta Arroyo Cerezo, en Valencia, para descubrir cómo es el día a día y , sobre todo, la comida de sus vecinos.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, lo que encuentra allí le deja sin palabras. En el bar local, el almuerzo típico incluye dos huevos fritos, patatas fritas, una longaniza, dos torreznos y dos costillas. "¿Esto es todo lo que almuerza una persona aquí?", pregunta Víctor, impresionado por la abundancia y la dimensión del plato combinado.

"¿De verdad tenéis margen de beneficio con esto? A ver si salgo de aquí sin que me dé un infarto. ¿La gente que almuerza esto dónde va después? ¿A trabajar?", bromea.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores debaten sobre cómo en los pueblos más pequeños de España todavía se mantiene viva la tradición del almuerzo.

