La emocionante historia de Romeo, el niño ciego que sigue por primera vez un partido de fútbol gracias a una tablet háptica

Aquí puedes ver el conmovedor vídeo de Romeo, un niño ciego que ha podido disfrutar por primera vez de un partido de su equipo gracias a una tablet háptica. Una tecnología pionera que ha incorporado el Atlético de Madrid.

Alfonso Arús presenta en los 'Super Ole' el emocionante vídeo de Romeo, un niño ciego que siguió por primera vez el partido de su equipo de fútbol gracias a una tablet háptica, un dispositivo que, como desvela Alba Sánchez en el plató de Aruser@s, permite seguir el movimiento de la pelota con la mano mediante presión y vibración.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, además de seguir el juego de forma táctil, Romeo sigue el encuentro con unos auriculares que describen el partido en tiempo real, más allá del calor que siente al estar en la grada rodeado de aficionados.

"Es última tecnología; todo el estadio tiene que estar adaptado porque cuenta con cámaras adaptadas de inteligencia artificial y la pelota tiene un sensor parecido al GPS que hace que se pueda trasladar a una tablet para que quienes tengan discapacidad visual puedan seguir el partido", explica la colaboradora, que detalla que el Club Atlético de Madrid es "el primer club de España que ha traído esa tecnología". Desde el plató de Aruser@s, aplauden la iniciativa.

