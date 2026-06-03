Consumición obligatoria por silla ocupada y de máximo 30 minutos: los requisitos de una cafetería a quienes usen la terraza

Aruser@s se hace eco del cartel de una cafetería que publica @soycamarero en el que se exponen los requisitos para poder ser uno de sus clientes en terraza.

Esta cafetería exige cuatro requisitos a sus clientes para usar la terraza y el cartel en el que los anuncia se ha convertido en viral gracias a @soycamarero. "Hay que hacer una consumición obligatoria por silla ocupada, no se admiten alimentos y bebidas adquiridas fuera del local -eso me parece muy bien-, máximo 30 minutos y, obviamente, prohibido irse sin pagar", explica Hans Arús en Aruser@s. Los puntos que más controversia generan son el primero y el tercero, sin embargo, Angie Cárdenas tiene algo que decir sobre el cuarto: "No nos iremos sin pagar si nos cobran cuando nos tienen que cobrar". Para Alfonso Arús, todos los requisitos son lógicos, pero Hans recuerda su etapa universitaria.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.