La reina Letiziaha llegado a Guatemala, donde permanecerá dos días para supervisar los proyectos que está llevando España en cooperación internacional. "Le duele el pie, se nota al bajar la escalerilla", destaca Alfonso Arús al ver cómo la reina baja del avión. "Pobrecita, es muy profesional pero ha de ser muy molesto tener un hueso roto del pie y estar continuamente en movimiento", destaca Tatiana Arús, que afirma que "tenemos muy interiorizados algunos movimientos pero en el momento de poner el pie se nota el dolor".

Alfonso Arús, "como experto en dedos del pie rotos", afirma que "al final, te acostumbras y ni lo notas": "Ahora mismo, hoy, no sé si tengo uno roto desde hace una semana". "No sé si está roto o no, pero pinta a que sí", resalta el presentador de Aruser@s en el plató, donde Patricia Benítez afirma que "alucina" porque Arús, "para ser hombre, tiene una tolerancia al dolor bastante alta".