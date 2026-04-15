Un conductor de Uber se hace viral por montar un quiosco en su coche y Alfonso Arús lo bautiza como 'el badutaxi'

Hace un par de meses ya que Luis, conductor de Uber, ha montado este quiosco que veis en el vídeo viral que recoge Aruser@s en su propio coche para que sus clientes estén a gusto... y sacarse un dinerito.

Alfonso Arús está entusiasmado con esta idea que ha tenido Luis, un conductor de Uber que ya lleva un par de meses con un quiosco montado en su coche. El presentador de Aruser@s lo ha bautizado como el 'badutaxi', haciendo referencia al mítico badulaque de Apu de Los Simpson. En su tienda hay patatas, chicles o chocolate, entre otras cosas, como vemos en este vídeo viral de @caminando.con.her. "¿Pero te lo dejan comer en el taxi? Porque puede acabar hecho una guarrería", dice Angie Cárdenas, a quien eso no le hace ninguna gracia.

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