Ahora

Viral

Un conductor de Uber se hace viral por montar un quiosco en su coche y Alfonso Arús lo bautiza como 'el badutaxi'

Hace un par de meses ya que Luis, conductor de Uber, ha montado este quiosco que veis en el vídeo viral que recoge Aruser@s en su propio coche para que sus clientes estén a gusto... y sacarse un dinerito.

Un conductor de Uber se hace viral por montar un quiosco en su coche y Alfonso Arús lo bautiza como 'el badutaxi'

Alfonso Arús está entusiasmado con esta idea que ha tenido Luis, un conductor de Uber que ya lleva un par de meses con un quiosco montado en su coche. El presentador de Aruser@s lo ha bautizado como el 'badutaxi', haciendo referencia al mítico badulaque de Apu de Los Simpson. En su tienda hay patatas, chicles o chocolate, entre otras cosas, como vemos en este vídeo viral de @caminando.con.her. "¿Pero te lo dejan comer en el taxi? Porque puede acabar hecho una guarrería", dice Angie Cárdenas, a quien eso no le hace ninguna gracia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez, sobre la causa del juez Peinado contra su mujer: "Pido a la Justicia que haga justicia. El tiempo va a poner todo en su sitio"
  2. Pakistán acogerá la segunda ronda de negociaciones entre EEUU e Irán a finales de esta semana
  3. Última hora del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | El exsubsecretario de Transportes apunta a Ábalos como responsable último de la compra de las mascarillas de Aldama
  4. El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria para cerca de medio millón de migrantes: el proceso y fechas clave
  5. La imagen del misterioso zulo hallado en la casa familiar de Óscar: el sótano que podría cambiar el caso Esther López
  6. La necesidad de sacrificar a 80 narcohipopótamos: del capricho de Pablo Escobar al problema en el ecosistema de Colombia