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Alfonso Arús, sobre las imágenes de Pilar Rubio con la tabla de snowboard: "Se nota dominio, no es croma"

Pilar Rubio sorprende disfrutando de la nieve en Laponia mientras en España ya se pensamos en el verano. Sus imágenes deslizándose con la tabla de snow han sido comentadas en Aruser@s.

Alfonso Arús, sobre las imágenes de Pilar Rubio con la tabla de snowboard: "Se nota dominio, no es croma"

Mientras todos empiezan a pensar en el calor y en el verano que, aunque parezca lejano, está a solo 68 días, Pilar Rubio ha decidido alargar su pasión por la nieve viajando hasta Laponia para disfrutar de unos días rodeada de paisajes invernales.

En Aruser@s se han mostrado imágenes de la celebrity descendiendo por las pistas con su tabla de snowboard. "Demuestra su dominio con la tabla, yo veo claro que no hay croma, que es verdad, porque muchas de las famosas que no me las creo", asegura Alfonso Arús, algo que también ha destacado Tatiana: "A pesar del comentario que adjuntaba con el vídeo, no se le da nada mal".

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