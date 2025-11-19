Fiesta
Mónica Cruz, sobre volver a enamorarse: "No es una de mis prioridades, pero no me voy a esconder"
Mónica Cruz asegura que volver a enamorarse no es una de sus prioridades y que pasará cuando tenga que pasar: "Sois muy puñeteros, cuanto más escondes algo más estáis ahí, entonces hay que normalizarlo siempre".
Numerosos rostros conocidos han acudido a los Premios Woman, como Nieves Álvarez, Eugenia Osborne o Mónica Cruz, quien ha hablado con los medios de comunicación sobre si tiene ganas de volver a enamorarse.
"No es una de las prioridades de mi vida", ha destacado la hermana de Penélope Cruz en este vídeo, donde ha afirmado que no está cerrada: "Cuando pase, pasará y no lo voy a esconder, cero problema con eso". "No lo escondería, pero tampoco haría una exclusiva". ha explicado la actriz, que ha insistido a los medios que ella es "muy normal".
"Además, sois muy puñeteros, cuanto más escondes algo más estáis ahí, entonces hay que normalizarlo siempre", ha resaltado Mónica Cruz.