Si, como Angie Cárdenas, eres de los que no hace sardinas por no dejar ese "pestumen" por toda la casa, pero aún así te encantan, no puedes perderte este consejo que la colaboradora de Aruser@s ha encontrado en la web y que ahora comparte con toda su audiencia.

Con este truco, el salmón y las sardinas quedan "perfectas, crujientes y sabrosas". "Tenéis que poner en una sartén con un poquito de aceite de oliva papel de horno. Ponéis encima, sin ya nada de aceite, el pescado, y lo dejáis unos minutos. Cuando veis que está, le dais la vuelta", explica la autora de este vídeo.

"Yo lo hacía mal", reconoce la tertuliana del programa. Con este método, además, de evitar malos olores, el pescado no se pega a la sartén, señala. Rocío Cano también tiene un truquito para hacer la merluza.