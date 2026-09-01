La cómica reacción de un hombre tras llevar su coche al taller y ver que circula como Uber: "Para cagarse"

"¡Mi auto está trabajando como Uber!", alucina el propietario, mientras graba el momento y asegura que, aunque se lo toma con humor, piensa pedir explicaciones cuando vaya a recogerlo al taller.

Hay clientes que esperan que el coche salga del taller listo para volver a casa. Lo que nadie espera es encontrárselo trabajando como Uber mientras supuestamente está en reparación. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a un hombre que se llevó una enorme sorpresa al reconocer su propio vehículo circulando por la carretera.

"Ese es mi auto, está trabajando como Uber y nunca me dijeron nada", explica completamente sorprendido. Según cuenta, todavía faltaban algunas cosas por terminar y el taller supuestamente iba a entregárselo el sábado. "¡Es para cargarse de la risa, no me voy a enfadar! Pero el sábado, cuando me quiera cobrar, se lo voy a decir", reacciona con humor.

El surrealista viral llega hasta la sección 'Me lo temía' de Aruser@s. "Esto ya es rizar el rizo", sentencia Alfonso Arús, mientras Óscar Broc se ríe de la situación: "Está haciendo caja este genio", bromea.

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