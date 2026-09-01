El divertido vídeo viral del bebé que pide cerveza: "Podría ser hija del Sevilla"

La pequeña lo tiene clarísimo: no quiere agua, zumo ni refrescos. Su bebida favorita parece ser otra y así se lo hace saber a su madre, que decide grabar su inesperada petición.

La niña tiene las ideas muy claras y no está dispuesta a conformarse con cualquier bebida. Cuando su madre le pregunta qué quiere tomar, la pequeña responde con contundencia: "Quiero tomar cerveza". Con cara de auténtica indignación, la bebé insiste en su petición, provocando las risas de su madre, que decide grabar el momento. "Esta niña no es hija del Sevilla, pero podría serlo", bromea Alfonso Arús.

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