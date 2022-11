Los filtros de las cámaras de fotos de los móviles son cada vez más realistas y así lo demuestra este vídeo viral. En estas imágenes emitidas por Aruser@s, una niña que acaba de despertarse de la siesta va en busca de su madre y se ve reflejada en la cámara del teléfono.

Para su sorpresa, al mirar su reflejo descubre que tiene los ojos enormes y una sonrisa bastante macabra. "Se ha quedado aterrorizada porque no se reconoce con el filtro y no sabe si reír o llorar", explica Alfonso Arús. "He ido a dormir y tenía una cara angelical y ahora estoy dando miedo", imagina el presentador del programa que piensa la pequeña.

"Pobrecita, sonríe para ver si le cambia la cara, pero no", observa Angie Cárdenas. "Pensará que sí que se ha despertado mal de la siesta", bromea María Moya.