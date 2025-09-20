La cómica y "desesperada" técnica de una madre al cortase el pelo para no despertar al bebé

¿Hasta dónde puede llegar el amor de una madre? En Aruser@s, los colaboradores ríen el gesto "a la desesperada" de una madre al cortase un mechón de pelo para no despertar a su bebé dormido.

Dormir a un bebé puede ser una misión imposible...y en el plató de Aruser@s hemos visto muchos virales que así lo muestran.

Como vemos en el vídeo sobre esta noticia, una madre se ha visto atrapada por su bebé, que duerme plácidamente mientras su manita agarra con fuerza un mechón de su cabello.¿El problema? Cada movimiento puede ser el detonante para el pequeño amence con despertarse.

Esta fuerza en el agarre que muchas veces nos deja alucinados ha terminado por "desesperar" a la mamá que, con una gran dosis de sacrificio, toma unas tijeras y termina por cortarse el pelo.

Desde el plató, las 'mamis' colaboradoras "entienden perfectamente" a la chica del vídeo. "No he llegado a cortarme el pelo, pero he llegado a salir como una contorsionista de la cama para no despertarlo", confiesa Cris Dalmau.