Juan y Medio, al invitado que "no soporta la soledad": "Deja la puerta abierta, por si vienen los de la funeraria"

El invitado al programa en busca del amor lamenta "sentirse solo" y cerrar la puerta de la habitación "porque nunca sabes lo que puede pasar". Una reflexión que ha aprovechado Juan y Medio para lanzar un 'dardazo'.

Juan y Medio, ganador de la Liga de los 'zasqueadores' de Aruser@s gracias a su habilidad para lanzar divertidos 'dardos' a diestro y siniestro, vuelve a la carga, esta vez, lanzando esta cómica 'pullita' a uno de los invitados a su programa, 'La tarde aquí y ahora' de Canal Sur.

En esta ocasión, el yayo invitado al programa en busca del amor reflexiona sobre la soledad. Acostumbrado a estar acompañado, confiesa que "por la noche cierra la puerta de la habitación porque nunca sabes lo que te puede pasar". "Estoy solo en la noche y nunca sabes", lamenta el señor.

"Dice que cierra a las 22:00 de la noche y desde ese momento lo pasa mal, ¡deja abierta la puerta hasta las doce o cinco de la mañana! Y así estás relajado, ¡por si tienen que venir los de la funeraria!", le contesta el presentador almeriense.

Desde el plató, los colaboradores ríen al ver la cara que se le ha quedado al invitado. "¡Te has pasado, Juan!", comenta Alfonso Arús.