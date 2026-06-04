Se mojan (o no)
Los colaboradores de Aruser@s revelan cuánto tiempo estarían sin ducharse por 100.000 euros
¿Cuánto tiempo serías capaz de pasar sin ducharte si te pagaran 100.000 euros por cada día? Es la pregunta que ha lanzado una creadora de contenido a varios viandantes y que ha provocado hasta cálculos inmobiliarios en Aruser@s.
Una creadora de contenido ha puesto a prueba la higiene y la ambición de varios transeúntes con una sencilla pregunta que los colabores de Aruser@s han comentado en el plató: "Si te pagaran 100.000 euros por cada día que no te duchas, ¿cuánto aguantarías?".
Mientras algunos aseguran que no podrían pasar "ni un solo día" sin darse una ducha, otros tienen objetivos bastante más ambiciosos. "Casi que toda la vida. Si el hombre de Cromañón no se duchaba, ¿por qué no podemos hacer lo mismo?", ha respondido uno de los viandantes.
Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores también han calculado sus números. Angie Cárdenas confiesa que recurriría a la colonia y podría estar hasta "un año", mientras Rocío Cano, más práctica, asegura que con diez días ya tendría suficiente: "Mínimo para dos casitas buenas".
Tatiana Arús tampoco se queda corta y afirma que aguantaría 40 días, mientras que Elizabeth López se muestra convencida de que podría estar un mes sin pasar por la ducha. "Todo lo que sea necesario", zanja Marc Redondo.*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.