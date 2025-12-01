Ahora
¿Le cobrarías un alquiler a tu pareja si la casa fuera de tu propiedad? El debate que enciende el plató de Aruser@s

Hay quienes creen que lo justo es repartirse el gasto, otros piensan que "está feo" y también están quienes creen que depende de las circunstancias. Y tú, ¿le cobrarías un alquiler a tu pareja si tuvieras tu casa en propiedad y viviera contigo?

Vivir en pareja es complicado, un desafío, un reto que no todos los que se quieren son capaces de superar. Por eso, hay que dejar de entrada las cosas claras... al igual que las cuentas. Eso es algo que saben bien nuestros amigos de Aruser@s, quienes han debatido en más de una ocasión acerca de este asunto que hoy lleva a la calle @luischicott.

"Si tuvieras una casa, ¿le cobrarías alquiler a tu pareja?", pregunta micrófono en mano una encuestadora que busca respuestas claras entre gente de todo tipo. La mayoría no duda en responder: "Sí". Pero también hay matices y quien defiende lo contrario.

Otra de las respuestas pasa por el "depende de las circunstancias". Una de las frases más repetidas alude a la "justicia": "A medias es lo mejor si se está viviendo en una casa compartida".

En el plató del programa de laSexta, Hans Arús reconoce que a él le parecería "feo", y lo mismo opina Alba Sánchez, Alba Gutiérrez y Tatiana Arús. Marc Redondo, por su parte, cree que depende de lo que se pague de hipoteca.

