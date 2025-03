Una clienta de un supermercado hace frente a un vigilante que no deja de perseguirla: "Me ha contestado con una chulería..."

"¿Por qué creéis que siguen a esta mujer en el supermercado?", pregunta Alfonso Arús a sus colaboradores antes de dar paso al vídeo de esta clienta que se queja de que el de seguridad no la ha dejado ni respirar.

La tiktoker @mamireporter está dándole vueltas a un incidente que le ha ocurrido en el supermercado. La mujer asegura que al entrar al establecimiento cogió una bolsa y fue echando ahí toda su compra y que, desde el primer momento, el vigilante de seguridad comenzó a perseguirla. "Pero rollo que es cantoso. Disimulado, no es", cuenta en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s.

"Yo sigo haciendo mi compra, subo por las escaleras mecánicas y veo que el tío está detrás. Me voy a la cola y se me pone justo detrás. Le digo: 'Perdona, ¿me estás siguiendo?'. Y me ha contestado el tío con una chulería...", relata. "Y si te estoy siguiendo, ¿qué pasa? Este es mi trabajo", lo imita ella, que sigue preguntándose el motivo de su comportamiento.

En el plató del programa de laSexta, los colaboradores apuntan a la posibilidad de que la razón sea que cogió la bolsa al principio y no al final, como se haría normalmente. "Pero es verdad que cuando empiezan a seguirte, piensas: '¡Uy! ¿Tan mal voy?'", bromea Alba Gutiérrez.