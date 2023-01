Cadena Dial ha presentado una nueva edición de los Premios Dial, que se celebrarán el próximo mes de marzo en Tenerife. "Allí les hicieron a los artistas la pregunta del millón: ¿qué opinan sobre la canción nueva de Shakira?", comenta Tatiana Arús en Aruser@s.

Edurne no duda a la hora de responder. "Me parece un temazo, me encanta Shakira y que al final cante lo que le dé la gana", opina la cantante. Carlos Baute es incluso más contundente, y asegura que es "de Shakira 100%. Piqué, no", dice entre risas.

El mensaje de Blas Cantó va dirigido a Clara Chía, una de las principales aludidas en la 'Music Sessions #53' de Shakira y Bizzarap. "Que lo baile, que se lo pase bien, que no se lo tome a lo personal. Clara-mente hay que disfrutar" bromea el artista siguiendo el estilo de las 'indirectas' del tema musical.

"Yo soy de Piqué y Shakira, de Aladdín y Jasmine, de Nala y Simba...", comenta Pablo López haciendo gala de su sentido del humor. Ana Mena, por su parte, cree que lo importante es que ella "se sienta liberada, escribiendo y haciendo su terapia con la canción". "El otro día salí de fiesta, la pusieron y lo di todo", reconoce.