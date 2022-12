Pablo López ha visitado El Hormiguero y ha contado el "desafinado encuentro" que vivió con la actriz Glenn Close en una visita a la embajada americana, donde peor que "dar la nota, fue no darla", describe Cristina Pedroche. Y, es que, el artista pasó "fatiga" porque no tenía ni idea de la canción que cantaba la actriz, pero ella le pedía que le acompañara con el piano. "De vez en cuando me abrazaba y me decía: 'Ese no es el tono'", recuerda.

Lo más divertido, según él, es que le acariciaba y le daba besitos cada vez que le recriminaba. De hecho, ha confesado que su familia le llegó a preguntar que por qué le daba besitos. "Me estaba amenazando", dijo entre risas. En el vídeo principal de la noticia puedes ver el bochornoso momento que vivió y repasa junto a Pablo Motos cada vez que se equivocaba, no tocaba la nota correcta o incluso el momento en el que creyó que se había acabado la canción, pero no.