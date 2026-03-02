Experta en amor
Alfonso Arús, a la experta que dice que "tienes que estar jodido para enamorarte": "No lo creo"
Alfonso Arús muestra en Aruser@s una reflexión controvertida de la psicoterapeuta de parejas Nilda Chiaraviglio que asegura que solo las personas "que están jodidas" se enamoran.
En la sección 'Top Expertos' de Aruser@s, Alfonso Arús presenta una reflexión que no deja indiferente. Según la psicoterapeuta de parejas Nilda Chiaraviglio, "tienes que estar jodido para enamorarte. Una persona feliz no se enamora".
Chiaraviglio explica que el enamoramiento sirve para reconectar con nuestro "interno" y descubrir lo mejor de uno mismo a través de los ojos del otro. Pero advierte: una vez que esa fase inicial pasa, comienzan a aflorar los defectos.
"Yo nunca lo hubiera pensado", confiesa Alfonso Arús. "Yo creo que hay gente que es feliz y se enamora. Para mí no tiene razón… pero ¿quién soy yo para llevarle la contraria a un experto?", añade entre risas, algo en lo que parece estar de acuerdo Hans Arús: "¿Si tú no estás bien contigo mismo, cómo vas a hacer bien al resto?".
