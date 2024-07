Chicote critica la robotización de la hostelería en el podcast 'Pathfinders'. "La aparición tanto de los robots como de las inteligencias artificiales es una cosa que a la gente del sector nos preocupa", expone Alberto Chicote, que cuenta que un día un compañero hostelero hablando sobre el tema le comentaba que los camareros le daban muchos problemas. "Se puede poner malo, un día viene doblado, después de salir de fiesta...", son algunas de las situaciones que le exponía.

"Pero yo pienso como usuario y yo quiero un tipo que me atienda", afirma Chicote, que explica que para él es necesario que un camareroque "me muestre cariño, que me sonría de verdad, no que dibuje una sonrisa en una pantalla, que eso me parece una mierda".

"Cariño, tampoco hace falta", opina David Broc, mientras que su hermano Òscar afirma que está 100% de acuerdo con el cocinero. "Para mí, el factor humano en la hostelería es fundamental; cuando quitas eso, le quitas mucho encanto", manifiesta Òscar.