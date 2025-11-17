Ahora
Una chica estalla al ver el insólito look que se ha puesto el novio para la cita romántica

Una cita romántica ha terminado convirtiéndose en un inesperado espectáculo viral cuando una joven, vestida de gala para la ocasión, se encuentra con que su novio vestido con el uniforme completo del Boca Juniors.

Lo que prometía ser una cita romántica ha terminado convirtiéndose en un momento tan surrealista como divertido. Se trata de una pareja ha planeado salir a comer y ambos se han preparado para la ocasión, o al menos eso pensaba ella.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, vestida con un elegante vestido, la joven espera en el coche a que su novio salga de casa. Pero cuando lo ve aparecer, no puede contener su incredulidad al ver cómo ha decidido acudir: vestido del Boca Juniors.

"¡No puedo! No puedes venir así, ¡no puedes venir deportivo!", exclama la joven desde el asiento del coche. Él, desconcertado, se justifica: "No tengo otra cosa". La respuesta de ella no tarda en llegar: "¡Cómo no vas a tener otra cosa!". "Necesito que te cambies, lo pagué todo, íbamos a salir a comer todo tranquilo, ¡ya basta!", dice la novia enfadada.

Desde el plató de Aruser@s, las reacciones no se hacen esperar."Igual para él es un lujo ir así vestido", bromea Alfonso Arús, a lo que Angie Cárdenas zanja contundente: "Esta relación no va a ningún lado".

