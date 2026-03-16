Un cerrajero justifica que se cobren 400 euros por abrir una puerta en una gran ciudad: "Lo siento mucho por el cliente que le toque, pero..."

El plató de Aruser@s está que arde con este vídeo viral en el que un cerrajero justifica que compañeros de su gremio lleguen a cobrar hasta 400 euros por abrir una puerta si al domicilio al que tiene que acudir está en una gran ciudad.

"Si me dicen, por ejemplo, en Madrid, que por una apertura cobran 350 o 400 euros, en parte, un poco, lo entiendo", asegura Sergio, el cerrajero que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s.

El hombre justifica que sus compañeros lleguen a cobrar estas auténticas fortunas esgrimiendo el argumento del tiempo que pueden llegar a tardar en desplazarse: "Si tardas una hora y media en llegar y una hora y media en volver, se te ha comido la mañana. Entonces, tienes que hacer un negocio rentable a través de lo que vendes, y eso quiere decir que repercute en la tarifa del cliente".

"Lo siento mucho por el cliente que le toque, pero yo lo entiendo", dice @sergiocerrajero24h. En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús está que trina: "Él lo entiende, yo no".

El presentador cree que, aunque el kilometraje tenga un precio, nunca podría llegar a ascender a esa cifra. "Lo que no dice es que si tienes dos servicios cerca en Madrid les está cobrando a los dos el desplazamiento", apunta Alba Sánchez, aunque Angie Cárdenas cree que lo cobran igual aunque estén a tu lado. "Son servicios que se aprovechan de la urgencia y la necesidad, porque pagas lo que sea por que te abran la puerta de casa", señala Rocío Cano.

Elizabeth López cuenta su anécdota con un cerrajero que le ofreció pagar "un poco menos" si lo hacía en efectivo.

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