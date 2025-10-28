Ahora
Una influencer paga 700 euros por abrir la puerta y se hace viral: "¿Nos ha timado el cerrajero?"

Una creadora de contenido comparte su experiencia al olvidar las llaves de casa y llamar a un cerrajero de emergencia. La factura, de 700 euros, ha generado indignación en Aruser@s, calificando el caso de "atraco a mano armada".

"¡Vaya atraco!", comenta Alfonso Arús, antes de dar paso al viral de la creadora de contenido Sara, más conocida en redes como '@sareur_', que cuenta la experiencia vivida tras olvidar las llaves de casa y haber llamado a un cerrajero de emergencia.

"¿Cuánto crees que nos cobrará?", le lanza la pregunta a su pareja, quien cree que rondará los 250 euros. Las jóvenes cuentan a los seguidores lo que el cerrajero les ha dicho en cuanto al coste: "Te lo diré antes de abrir la puerta". "Esto suena a estafa", se adelanta Sara.

El trabajador llega a casa y, tras varios minutos, logra abrir la puerta. En total: 700 euros. "Cerrajeros, ¿nos ha timado?", comenta a sus seguidores.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores aseguran que es "un atraco a mano armada". "Me parece que nos hemos equivocado de profesión", ríe Angie Cárdenas.

