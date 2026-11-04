Cerdeña prohíbe que las familias coman en algunos restaurantes con los móviles en la mesa: "Habrá un kit de entretenimiento para niños"

Quince restaurantes de Cerdeña, con respaldo institucional, le plantan cara al uso y abuso de los móviles durante las comidas familiares. Para ello, facilitarán kits de entretenimiento para niños. "¿Y para adultos también hay?", es la pregunta que se plantea Alba Sánchez en Aruser@s.

El usar los móviles y tablets como "chupete emocional" se va a acabar. Al menos, ocurrirá en estos 15 restaurantes de Cerdeña (Italia) que, con respaldo institucional, han decidido plantar cara a las pantallas durante las comidas familiares. Así lo cuenta Alba Sánchez en Aruser@s.

"Van a sustituir estos chupetes emocionales, las pantallas que se les dan a los niños nada más entrar en los restaurantes, por un kit de entretenimiento. Volvemos a lo que se ha hecho toda la vida", informa la periodista.

Alfonso Arús recuerda con nostalgia las actividades de recortar tortugas, unir puntos o pintar un patito. "La pregunta es si a los adultos también les van a dar un kit de entretenimiento", comenta.

Además, si hay familias que tengan dificultades por no tener pantallas, se les brindará apoyo psicológico y emocional por parte del Gobierno. "Qué mal estamos si tenemos que recibir apoyo psicológico del Gobierno cuando vamos a comer en familia", lamenta el presentador del programa de laSexta.

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