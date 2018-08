Mucha pantalla, poca vida real: los menores de hoy día pasan más tiempo que nunca con móviles y tablets en verano

Disfrutar de la playa y el sol en verano es un sueño, pero hay quien lo desperdicia enfrascado en el móvil. Y todo ello se resume en una imagen captada por las cámaras de laSexta: la riña de una abuela a su nieta resume en segundos el drama de veranear con los niños de hoy.

"Le digo 'deja el móvil, que vamos a comer'. Dice 'ya voy', y así vamos...", explica la mujer. Su nieta le responde: "Es divertido". En verano, muchos dan por perida esta guerra. "Para que te dejen un rato tranquila", resume otra mujer que disfruta a tiempo completo de la arena y el mar.

Porque, no nos vamos a engañar, pocas cosas como los teléfonos móviles son capaces de transformar en milésimas de segundo un berrinche en una concentración y un silencio casi total. Un selfie, un vídeo gracioso, un mensaje, una partida... En resumen, mucha pantalla y poca vida real.

"Son muchas horas, por lo que es comprensible este agotamiento por parte de padres y madres. Pero todo no vale, porque si no será tremendamente complicado volver a la rutina", explica el psicólogo César Sánchez Frieto. laSexta vuelve con la abuela y la nieta: "Tiene para hacer deberes y aún no ha tocado ninguna hoja", lamenta. Una riña que nunca cambia.