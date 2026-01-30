El cartel de un bar sobre niños sin supervisión que arrasa en redes: "Serán vendidos como esclavos"

Salir a tomar algo y acabar "adoptando" niños ajenos no entraba en los planes de nadie. Pero un bar ha decidido tomarse el asunto con humor y colgar un cartel que ha sido comentado en Aruser@s.

"¿Os suele molestar la presencia de niños en los establecimientos?". Con esta pregunta, Alfonso Arús presenta en Aruser@s un cartel que un bar ha colgado recientemente y que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

El aviso, planteado en tono humorístico, ha generado todo tipo de reacciones. En él se puede leer: "Todo aquel niño que esté sin supervisión paterna o materna en este bar pasará a ser propiedad del bar y será vendido como esclavo". Un mensaje irónico que pretende llamar la atención sobre la responsabilidad de los adultos cuando acuden con menores a este tipo de locales.

Pero no es la primera vez que bares y restaurantes sorprenden con carteles ingeniosos o poco convencionales. Algunos ya se han convertido en clásicos, como el conocido "No se atiende en la terraza, que nos resfriamos". Otros también apelan, con humor, al control de los más pequeños, como aquel que advertía: "El niño sin supervisión será invitado a tres Red Bull".

Los espectadores de Aruser@s no han tardado en pronunciarse, y la opinión está claramente dividida. Por un lado, están quienes consideran complicado gestionar a los niños en determinados espacios y horarios; por otro, quienes opinan que en ocasiones pueden resultar inoportunos, especialmente cuando se busca disfrutar de una velada tranquila o romántica.

"Hay niños que no van a aguantar según qué horarios y durante cuánto tiempo, y pueden acabar molestando al resto", señala Angie Cárdenas, mientras que Alba Gutiérrez matiza que cada vez son más los establecimientos que cuentan con zonas específicas para que los niños puedan jugar y moverse con libertad, facilitando así la convivencia entre todos los clientes.

Carteles insólitos y divertidos

Los carteles surrealistas colgados en bares y comunidades de vecinos son algunos de los virales que más divierten a los tertulianos de Aruser@s. Uno de los más comentados fue el de un establecimiento que lanzaba una advertencia tan clara como directa: "Señores clientes: si utilizan el WC, orinen dentro. La persona que limpia los baños es la misma que hace los pintxos".

Más reciente, y relacionado con un conflicto vecinal, es el caso de una joven "jeta" recién llegada a una urbanización para una estancia temporal de unos meses, que no dudó en pedir wifi a todo el bloque con un mensaje que se hizo viral: "Soy vecina nueva y estaré por aquí alrededor de dos meses. Quería saber si podríamos compartir wifi. Escribidme".

Pero la cosa entre vecinos no queda ahí. En otro edificio, una denuncia pública llamó la atención por su tono tajante y sarcástico: "Al vecino denunciante: explícame por qué te molesta que haya coches en este lado de la acera. La policía local, de oficio, no quiere multar en esta zona, a no ser que haya un 'HDP' que llame aun sabiendo que el coche es de un vecino. Me encantaría oír tus motivos".

Incluso hay carteles que suben aún más el tono. Como el de unos vecinos que, cansados del ruido nocturno, pedían silencio con una queja muy concreta: "Sean silenciosos, que hay personas que madrugamos y no podemos dormir. Los niños se despiertan y preguntan qué son esos ruidos". El mensaje hacía referencia a las ruidosas relaciones sexuales de unos vecinos tras su reconciliación, detallando que "el viernes pasado fueron más de cuatro horas sin parar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.