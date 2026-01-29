Ahora

Alfonso Arús, a la experta en microbiota que propone desayunar a las 9 y cenar a las 4: "Según esto Zapeando es un 'late night'"

La experta en microbiota Asun González sorprende a los Aruser@s al plantear un cambio radical en los hábitos alimenticios.

Asun González, experta en microbiota, ha desvelado que "lo ideal" es desayunar a las nueve, cenar a las cuatro y mantener un ayuno ajustado a los ritmos del Sol. Una propuesta que ha generado debate en el plató de Aruser@s.

"Es cierto que, si el único momento que tenemos para estar con la familia es la hora de la cena, porque todo el mundo trabaja, hay gente que prefiere saltarse el desayuno", plantea como segunda opción la especialista, detallando que podríamos retrasar la cena a "las seis u ocho de la tarde", sobre todo en verano, pero "más tarde, a las 10, no, porque el intestino está parado".

"Gracias, Asun, por dejarnos ese margen en verano", ironiza Alfonso Arús, quien añade: "Según esto, Zapeando es un 'late night'". "Si ceno a las 4 de la tarde, a las 7 me estoy comiendo un cuenco de palomitas que no se lo salta ni un torero", ríe Angie Cárdenas.

La intervención de González pone sobre la mesa de Aruser@s la discusión sobre cómo adaptar los hábitos alimenticios a los ritmos naturales sin sacrificar la vida social y familiar.

