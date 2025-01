El amenazador cartel de un vecino tras ver cómo se chivan a la policía por aparcar mal: "Explícame por qué te molesta..."

El primer lío vecinal ha llegado al plató de Aruser@s. Advertir de tener entre la comunidad un ladrón, quejarse de las ruidosas relaciones sexuales de sus vecinos tras su reconciliación, avisar de las 'gamberradas' que hacen los niños en el bloque...No han sido pocos los surrealistas carteles que hemos visto en el programa. "Ahora, vamos con el chivato", dice Alfonso Arús para presentar este viral en concreto.

"Al vecino denunciante", advierte el autor de este cartel que se ha hecho viral en los últimos días. "Explícame por qué te molesta que haya coches en este lado de la acera. La policía local de oficio no quiere multar en esta zona, a no ser que haya un 'HDP' que llame aún sabiendo que el coche es de un vecino. Me encantaría oír tus motivos", escribe.

"Aquí tenemos el claro ejemplo del vecino que siempre está asomado al balcón y cada vez que uno del bloque aparca mal, ya está con el número marcado para decirle: '¡Ven, que tienes multa!'", opina Hans Arús. A Alfonso Arús le surge una duda tras conocer el culebrón: "¿Sabemos si se lleva una comisión o un porcentaje de la policía?". "Porque algo trincará", asegura el presentador del programa.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver los comentarios que han hecho el resto de colaboradores sobre el viral.