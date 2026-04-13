Carmen Lomana, sobre viajar al espacio:: "Es horrible porque se te suelan los esfínteres al llegar"

"Yo no iría al espacio a no ser que me dijeran que hay un planeta muy divertido y lleno de gente", afirma Carmen Lomana en este vídeo sobre el viaje de los astronautas de Artemis II.

Alfonso Arús enseña en el zasca de Carmen Lomana a los viajes a la Luna. "Yo no iría al espacio a no ser que me dijeran que hay un planeta muy divertido y lleno de gente", ha afirmado la socialité, que ha confesado: "¿Para ver los agujeros de la Luna en su cara oculta y a la Tierra desde allí?, pues la verdad es que no".

Además, Carmen Lomana ha explicado que, al parecer, cuando llegas es "horrible" porque, además, "se te sueltan los esfínteres", por lo menos "antes". Tras escucharla, Marc Redondo explica en el plató de Aruser@s que si no tienes un baño cerca o no funciona, es verdad que "se te sueltan los esfínteres" y puedes pasarlo mal.

"Pues no merece la pena", señala Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas destaca que mucha gente piensa lo mismo. "A lo mejor, la Luna es como uno de estos míticos monumentos de algunos países que cuando llegas dices, '¿tanto para esto?'".

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