Zascas
Carmen Lomana, a Iñaki Urdangarin: "Lo que tiene que asesorar es cómo dar el pelotazo casándote bien"
Carmen Lomana no deja indiferente a nadie tras su último comentario sobre Iñaki Urdangarin y sus memorias. La socialité asegura que "calladito estaría mejor": "¿Quién se ha creído que es?".
Iñaki Urdangarin vuelve a estar en el foco mediático por la próxima publicación de sus memorias y Carmen Lomana no se corta al opinar sobre su reciente proyecto literario. "Pero este tontolaba que se pone a escribir memorias, ¡calladito estaría mejor! ¿Quién se ha creído que es? Este lo que tiene que asesorar es cómo dar un pelotazo casándote bien", sentencia la socialité.
"Le ha llamado tontolaba a Urdangarin y a sus memorias", comenta entre risas Alfonso Arús. Una intervención que ha provocado carcajadas en el plató. "El tutorial que ha planteado Lomana es interesante", bromea María Moya, mientras Óscar Broc recuerda: "Lleva una gira de entrevistas, ¡a Évole le ha dado otra!".
