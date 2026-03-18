Carmen Lomana, del día que habló con Russell Crowe en una playa en Marbella: "Me dieron ganas de decirle, ¿cómo se ha puesto así?"

"Le vi salir del agua y estaba enorme", afirma Carmen Lomana, que se acercó a preguntar a Russell Crowe si "era Gladiator": "Pero, ¡cuánto ha comido para ponerse así!".

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el 'dardo' de Carmen Lomana a Russell Crowe. Y es que la socialité ha contado en 'Las mañanas Kiss' una anécdota que vivió cuando se encontró al conocido actor en una playa de Marbella.

"Veo salir del agua a un señor enorme, es que ahora no se puede decir gordo, pero un señor entrado en carnes", explica Carmen Lomana, que destaca que una señora inglesa que tenía al lado le dijo que se trataba de Russell Crowe. "Le dije que era imposible, pero como soy curiosona, él fue a la ducha de la playa y fui a preguntarle si era Gladiator", recuerda la socialité, que destaca que el actor le confirmó que era él.

"Me dieron ganas de decirle, ¿cómo se ha podido poner así?", confiesa Carmen Lomana, que se pregunta "cuánto ha comido para ponerse así". Tras escuchar a Lomana, María Moya destaca que el actor "ha dado un cambio evidente en los últimos años". Por su parte, Tatiana Arús recuerda que "llegó a pesar para el último papel del año pasado 125 kilos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.