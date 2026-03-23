Carmen Lomana carga contra Mette-Marit por su relación con Epstein: "Esta mujer es lo peor"

"Yo si fuera noruega le diría que se podría haber callado", asegura Carmen Lomana tras la entrevista de Mette-Marit sobre Jeffrey Epstein: "Estoy convencida de que esta mujer es de lo peor".

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el "zasca" de Carmen Lomana a Mette-Marit tras la entrevista que ha concedido sobre su relación con Jeffrey Epstein. Y es que las revelaciones sobre el pedófilo, hallado muerto en su celda en 2019, difundidas a finales de enero probaron que Mette-Marit, quien se disculpó en dos ocasiones y prometió dar más explicaciones, mantuvo un contacto con este en 2014, un año después de que la futura reina asegurara que había dejado de comunicarse con él cuando se conocieron por primera vez sus lazos en 2019.

Ahora, la princesa de Noruega asegura en una entrevista con la televisión pública 'NRK' que fue manipulada y engañada por Jeffrey Epstein, con quien mantuvo una relación de amistad, y dijo que no sabía nada de sus ataques sexuales: "Me siento tan manipulada. Y cuando te manipulan, una no se da cuenta al principio. Te va llegando información en momentos distintos. Creo que ahora me doy cuenta de hasta qué punto me manipularon. Está claro que lleva tiempo procesarlo, pero hubo una serie de hechos que hicieron que pensase que algo no estaba bien".

Después de estas declaraciones, Carmen Lomana asegura que "es una entrevista" que no sabe cómo "no le da vergüenza": "Yo si fuera noruego le diría que se podría haber callado". "Tenía mis dudas", reconoce la socialité, que, sin embargo, tras la entrevista tiene una opinión tajante sobre la princesa de Noruega: "Estoy convencida de que esta mujer es de lo peor".

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