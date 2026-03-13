Sale a la luz una imagen del príncipe Andrés y de Peter Madelson en albornoz junto al pederasta Jeffrey Epstein

Los detalles En la primera instantánea en la que se retrata a los tres juntos, aparecen alrededor de una mesa de madera y bebiendo en tazones con la bandera de EEUU en Massachusetts.

La cadena británica 'ITV News' ha revelado una fotografía que muestra al expríncipe Andrés, al exministro laborista Peter Mandelson y a Jeffrey Epstein en albornoz. La imagen, difundida por el Departamento de Justicia de EEUU, es la primera en retratar a los tres juntos y se cree que fue tomada entre 1999 y 2000. La revelación ha destacado el vínculo entre Andrés y Epstein, lo que llevó a que Carlos III retirara sus títulos y le ordenara abandonar Royal Lodge. Mandelson, también implicado, renunció a su escaño en la Cámara de los Lores. Ambos niegan las acusaciones y están en libertad bajo fianza.

La cadena británica 'ITV News' ha publicado una fotografía en la que se ve al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, y al exministro laborista Peter Mandelson, en albornoz junto a Jeffrey Epstein. Se cree que ha sido el Departamento de Justicia de EEUU el que ha difundido la imagen, como parte de los archivos del pederasta.

Es la primera instantánea que retrata a los tres hombres juntos, viendo además la luz después de que la Policía británica arrestase tanto a Andrés como a Mandelson, ambos sospechosos de conducta indebida por presuntas filtraciones de información gubernamental sensible a Epstein mientras ejercían cargos públicos.

En la imagen se ve a Andrés, a Mandelson y a Epstein sentados alrededor de una mesa de madera y bebiendo en tazones con la bandera estadounidense en una terraza de Martha's Vineyard, en Massachusetts.

La cadena, a pesar de que no indica ni la fecha ni la hora de la imagen, sí señala que se habría tomado entre los años 1999 y 2000, antes de que encarcelaran a Epstein en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor.

La revelación de estos papeles en estos últimos meses ha puesto de manifiesto el vínculo que mantenían el ya expríncipe Andrés y el pederasta norteamericano, algo que ha provocado que Carlos III le quitara todos sus títulos y honores. Además, le ordenó abandonar su mansión de Royal Lodge, cercana al Castillo de Windsor.

La difusión de estos documentos ha salpicado también a Peter Mandelson, quien fue número dos del Gobierno laborista de Gordon Brown entre 2009 y 2010.

Cesado el pasado septiembre como embajador británico en Estados Unidos, en febrero abandonó su escaño en la Cámara de los Lores del Parlamento británico al saberse de la importancia de sus lazos con Epstein, pederasta fallecido en 2019.

Tanto él como el expríncipe, que están en libertad bajo fianza, han negado todas las acusaciones que sobre ellos se vierten.

Si el primero ha causado un grave daño reputacional a la familia real, el segundo ha tenido el mismo efecto en el Gobierno laborista encabezado por Keir Starmer.