Carmen Lomana carga contra Kiko Rivera: "Le pondría un esparadrapo para que no hable más"

La empresaria se cuela en los 'zascas' de Aruser@s con su contundente mensaje a Kiko Rivera: "Para odiar a alguien lo tienes que querer, y yo a Kiko no le he querido nunca, entonces ¿por qué le voy a odiar?.

En los 'zascas' de Aruser@s, Alfonso Arús analizaba la última y contundente crítica de Carmen Lomana hacia Kiko Rivera durante su intervención en el programa 'Las Mañanas de Kiss'.

La empresaria no se mordió la lengua al referirse al hijo de Isabel Pantoja, al que ha acusado de hipocresía y de alimentar polémicas constantemente. "Tiene una cara que se la pisa. No se puede ser tan hipócrita. Para odiar a alguien lo tienes que querer, y yo a Kiko no le he querido nunca, entonces ¿por qué le voy a odiar?", sentenciaba Lomana, que cuestionando también su comportamiento mediático asegurando que "se mete él solo en el ojo del huracán". "Canta como un perro afónico. ¡Yo le pondría un esparadrapo en la boca para que no hable más!", remató.

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