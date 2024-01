Después de que Carmen Lomana afirma que si Ágatha Ruiz de la Prada se consideraba una "anciana incapaz" no hiciera perder el tiempo en programas de baile, la diseñadora de moda ha contraatacado afirmando que cuando ella tenía 20 años, Carmen Lomana "ya era una señora mayor". Ahora, Carmen Lomana ha vuelto a lanzar otro zasca a la diseñadora: "Yo tenía 30 años y estaba espectacular, como no he estado nunca, de feliz y de todo".

"Para bailar hay que ser alegre, hay que tener alegría y estar feliz, si no no puedes, te conviertes en un tronco", explica Carmen Lomana, que insiste en que Ágatha Ruiz de la Prada "baila fatal": "Podría aprender, pero yo no le tengo ninguna manía, ni ninguna guerra". Por último, lo de una posible reconciliación en el futuro, Lomana afirma que no tiene ningún interés".

Las declaraciones de Lomana asegurando que no tiene ninguna manía a la diseñadora de moda han desatado las risas en el plató de Aruser@s.