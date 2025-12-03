Carlota Casiraghi, Kristen Stewart... el nuevo director creativo de Chanel monta su desfile en una estación de metro abandonada

Matthieu Blazy, nuevo director creativo de Chanel, ha elegido una estación de metro abandonada en Nueva York para presentar su nueva colección em un desfile cargado de famosos como Carlota Casiraghi.

Muchas famosas como Carlota Casiraghi, Kristen Stewart o Emily Ratajkowski han acudido al desfile de la nueva colección de Chanel en una estación de Metro abandonada en Manhattan, Nueva York. Y es que Matthieu Blazy, el nuevo director creativo de Chanel tras ser nombrado en diciembre de 2024.

"Ha revolucionado el metro convirtiéndolo en un desfile de moda", destaca Tatiana Arús, que enseña en este vídeo cómo entran y salen las modelos de los vagones: "Vemos estampados algo arriesgados, viendo cómo han empezado con esa modernidad en esa nueva dirección creativa".

