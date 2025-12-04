Óscar Casas, después de que Ana Mena aparezca en la premier de su película: "Me tiene el corazón robado"

Óscar Casas ha explicado en la premier de su película 'Me has robado el corazón' qué locuras ha hecho por amor y ha confesado que su corazón se lo ha robado Ana Mena, su actual novia.

Óscar Casas está promocionando su última película, 'Me has robado el corazón', en cuya premier han acudido miembros de su familia como su hermana, Sheila Casas, o su pareja, Ana Mena. "No posaron de forma conjunta porque sería un feo para la protagonista de la película", explica Tatiana Arús, que destaca que "muy sincero, el actor ha desvelado qué locuras ha hecho por amor".

"Locuras típicas como tatuarse iniciales", ha confesado Óscar Casas a las reporteras, que le han preguntado si luego esos tatuajes se los ha borrado. "Yo no me borro, yo no reniego de mi pasado", ha asegurado el actor a las reporteras, que le han preguntado si, entonces, esos tatuajes no son en homenaje a Ana Mena, su actual novia. Además, el joven ha señalado en la zona de la entrepierna cuando le han preguntado dónde lo tiene, dejando alucinadas a las reporteras.

Óscar Casas ha confirmado que su corazón sigue robado por Ana Mena, asegurando que su relación sigue viento en popa. Por último, Mario Casas, hermano mayor del actor, ha querido promocionarle la película compartiendo uno de los carteles promocionales que aparecen en las marquesinas de los buses.

