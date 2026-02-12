Ahora

El vídeo viral del gran susto de una joven al ver moverse un cadáver en la morgue

Una joven de 20 años casi pierde la compostura al ver que un cadáver se movía en la morgue. Por suerte, todo quedó en un susto y en imágenes que ya circulan en redes.

Alfonso Arús presenta en los 'eing' de Aruser@s, esas noticias que requieren una doble lectura como el susto que se llevó esta joven de 20 años al ver que un cadáver se movía en la morgue.

"La empleada de 20 años casi se va al otro barrio cuando, horrorizada, comprueba que el cadáver se mueve", detalla Alfonso Arús, mostrando las imágenes captadas por una cámara de seguridad en la morgue, antes de que se realizara la autopsia al fallecido.

El susto provocó que la joven saliera corriendo del lugar. "Después, certificaron que la persona ya había fallecido", confirma Alfonso Arús.

