La naturalidad en el calzado y la tendencia a simplificar el vestir está en auge y cada vez vemos a más personas que utilizan zapatos minimalistas conocidos como 'barefoot', que no significa otra cosa que pies desnudos. Acostumbrados a llevar siempre zapatos o zapatillas, la polémica está servida cada vez que surge el debate. Los colaboradores de Aruser@s comentan que recientemente hablaron de una madre que era criticada por llevar a su bebé descalzo por el parque y esta vez el protagonista es un chico que asegura que siempre va descalzo.

El vídeo viral de la tiktoker @mamireporter muestra a un chico que explica que siempre va descalzo "porque es bueno para el cuerpo tomar su posición natural y no tener nada de plástico debajo del pie y también a nivel energético es muy potente". La reportera no puede evitar preguntarle si no tiene algunas zapatillas por si acaso y él responde que sí. "Llevo unas sandalias a veces por si alguien me impone o obliga a ponérmelas", sigue contando.

En realidad, el joven asegura que no tiene ninguna obligación de calzarse, pero que en alguna ocasión sí le han pedido en el metro o en algún supermercado o establecimiento que se calce "por seguridad". Es algo a lo que está acostumbrado, igual que a sentirse observado ya que cuenta que "la gente le mira raro todos los días".

A raíz del vídeo, los colaboradores del programa no pueden resistirse a comentar los inconvenientes que tiene ir descalzo en una ciudad como Madrid en la que en el suelo puede haber de todo. Además de la suciedad habitual puede encontrarse con "cristales, escupitajos, chicles, cacas de perro". También comentan que hay muchos sitios en los que suele ser habitual ir descalzo. Y también hay algunos rostros conocidos que defienden esta práctica. Por ejemplo, en Australia suele ser normal ir a cafeterías o supermercados descalzos y en el programa comentan que Elsa Pataki lo ha contado alguna vez. Otra defensora del 'barefoot' es la actriz Gwyneth Paltrow.