Un experto en relaciones explica el "desorden emocional" del enamoramiento: "Al principio las cosas te salen gratis"

Pep Borrell, experto en relaciones, explica por qué el inicio de una relación está marcado por un auténtico "desorden emocional" y en Aruser@s analizan qué ocurre cuando esa primera etapa llega a su fin.

En Aruser@s debaten sobre qué ocurre cuando desaparecen "las mariposas" del principio de una relación, después de ver el viral de Pep Borrell, experto en relaciones, que explica el intenso cóctel emocional que vivimos durante el enamoramiento. "Al principio las cosas te salen gratis, te hace una ilusión de miedo, vas loco, no le ves defectos a la otra persona. Lo importante es conocer sus cosas buenas y malas y entonces decidir", reflexiona el especialista.

Los colaboradores coinciden en que la verdadera prueba llega cuando la euforia inicial desaparece. "Al principio vas sin frenos y cuesta abajo, pero cuando toca sentar la relación es cuando tienes que evaluar los pros y los contras de la persona", afirma Alba Sánchez, a lo que Elizabeth López comenta entre risas: "Al principio la oxitocina que generas está por las nubes y eso te la está jugando".