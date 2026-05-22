Alfonso Arús, sobre el estudio de psicología que explica por qué algunos se van de las fiestas sin despedirse: "Será que están hasta las narices"

La psicología ha analizado una conducta cada vez más común: abandonar fiestas sin despedirse. En Aruser@s, los colaboradores debaten sobre este comportamiento que, según los expertos, no siempre está relacionado con la mala educación.

Cada vez más personas optan por irse de fiestas o reuniones sociales sin despedirse, un fenómeno que la psicología ha empezado a analizar y que ha generado debate en el plató de Aruser@s. "Y no tiene nada que ver con ser maleducado o tener pocas habilidades sociales", explica Alba Sánchez, que señalaba que se trata de una reacción casi física. "Es una necesidad, una respuesta del cuerpo", añade la colaboradora.

Según detalla, hay personas que, "tras una exposición prolongada a estímulos intensos", pueden experimentar una especie de "ansiedad" que les lleva a marcharse de forma repentina. "Los que lo hacen están practicando un acto de autocuidado", apunta Alba, a los que Alfonso Arús remarca entre risas: "¿Autocuidado? Será que están hasta las narices".

El presentador también aprovecha para señalar una situación habitual en cualquier grupo de amigos. "En todos los grupos siempre hay un especialista en hacer una bomba de humo", dice, mirando a la tertuliana María Moya, entre las risas del resto de colaboradores.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.