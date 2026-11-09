La caída de Amaia Montero en el escenario en pleno concierto de La Oreja de Van Gogh en Barcelona

Amaia Montero ha sufrido una pequeña caída durante su concierto en Barcelona. "Salieron vídeos de ella en el suelo tirada y saltaron todas las alarmas porque ella hizo un comentario en Instagram diciendo que estaba sufriendo muchísimo", explica Elena Godessart.

Amaia Montero ha sufrido un 'tierra trágame' durante su concierto en el Palau Sant Jordi, en Barcelona. "Estaba lleno hasta la bandera", destaca Tatiana Arús, que explica que "todo iba bien hasta que sufrido un pequeño resbalón que quedó en anécdota".

"No tan pequeño", destaca, por su lado, Alfondo Arús , que explica que la cantante "acabó con el culo sobre el escenario". Por su parte, Tatiana Arús destaca que "tuvo mala suerte porque, además, llevaba un vestido corto y podía enseñar más que en la gala de los Lacma". "Además, de ese día salieron vídeos de ella en el suelo tirada y saltaron todas las alarmas porque ella hizo un comentario en Instagram diciendo que estaba sufriendo muchísimo", explica Elena Godessart.

Además, Elena Godessart confiesa que fue "traicionera" con Leire Martínez y, aunque sigue siendo de Leire, fue a ver a Amaia: "Me gustó porque las canciones son icónicas". "Ya, pero las canciones hay que cantarlas bien", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Elena explica que el grupo "lleva muchos coros programados y se oye como si fuera un disco": "A ella yo, poco en directo".

Pero Amaia Montero no ha sido la único en sufrir un mal rato en el escenario, Becky G también estuvo a punto de resbalar mientras que el cámara de Karol G, directamente, se cayó desde las alturas, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia. "Parece que se suelta la cuerda y sale despedido", explica Tatiana Arús.

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