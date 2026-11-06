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La anécdota familiar de Elena Godessart con una paella y un camarero: "Trae limón para estropearla"

La polémica sobre la piña en la pizza lleva a Elena Godessart a recordar una divertida anécdota en un restaurante, cuando pidió limón para echarlo sobre una paella y el camarero reaccionó con ironía.

Alfonso Arús aplaude la decisión del chef que han despedido por negarse a poner piña en la pizza:"¡Ole sus narices!"

El debate sobre si hay que poner piña en la pizza o si hacerlo es una aberración gastronómica ha vuelto a Aruser@s. Esta vez, la polémica ha surgido a raíz del caso de un chef italiano que fue despedido por negarse a preparar pizzas con esta fruta y que, además, ha perdido su intento de recuperar el puesto de trabajo.

Una decisión que Alfonso Arús ha aplaudido con humor. "Prefiere no tener trabajo antes que ponerle piña a la pizza, ¡ole sus narices!", ha resumido el presentador.

Por su parte, Elena Godessart ha aprovechado el momento para recordar una anécdota personal relacionada con otra de las grandes controversias gastronómicas: echar limón a la paella. "En un restaurante pidió un limón para echarle un chorro a la paella y el camarero cantó: '¡José, tráeme limón para estropear la paella!'", ha recordado entre risas.

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