La broma viral de un joven al colar un bocadillo de salami como una obra de arte en un museo

'Me lo temía'

En este vídeo puedes ver la reacción de unos visitantes al ver un cuadro de un bocadillo de salami en un museo: una broma viral de un joven que ha hecho reflexionar a los tertulinos en el plató de Aruser@s.

¿Qué pasa si cuelas una rebanada de pan con un trozo de salami en un cuadro y lo expones, por sorpresa, en un museo? Es la pregunta a la que ha dado respuesta el joven del vídeo sobre estas líneas.

El chico ha llevado su cuadro y lo ha colocado como si se tratara de una obra de arte en una salita, donde rápidamente ha captado las miradas de los visitantes. "Lo mejor habrán sido los comentarios de 'es una metáfora de...'", bromea el tertuliano Óscar Broc. Mientras que Tatiana Arús opina que "del plátano con la cinta" al bocadillo de fuet no hay "tanta diferencia": "Y prefiero el salami con pan".

"Es que ese bocadillo de fuet con un poco de aceite es una auténtica obra de arte", ríe Arthur Arús.

Al hilo del viral, Andrés Guerra recuerda una anécdota curiosa ocurrida en museo Bozen Bolzano de Milan cuando la señora de la limpieza desmontó una instalación artística pensando que "eran trastos".

