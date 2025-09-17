Le pide a su Tesla que le lleve a un sitio que nunca ha estado y termina en el gimnasio: "¡Maldito seas!"

En este vídeo puedes ver el divertido cabreo de un joven con su Tesla tras pedirle que le sorprenda llevándole a algún sitio que jamás ha pisado antes. ¿Su elección? El gimnasio.

"Llévame a un sitio donde nunca haya estado", le dice un joven a su Tesla, dejándose llevar por qué sitio escogerá su auto para sorprenderlo. Su novia, que está capturando el momento con el móvil, graba el trayecto hasta que, de pronto, parecen identificar a dónde se dirige y el vídeo da un giro dramático.

Las pautas eran claras: "Tiene que ser un sitio donde jamás hayamos estado". Y dicho y hecho. El auto decidió llevar al joven al gimnasio. "¡Maldito seas!", dice entre risas el chico.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el divertido viral que ha presentado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.