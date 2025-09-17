Ahora
Le pide a su Tesla que le lleve a un sitio que nunca ha estado y termina en el gimnasio: "¡Maldito seas!"

Viral

Le pide a su Tesla que le lleve a un sitio que nunca ha estado y termina en el gimnasio: "¡Maldito seas!"

En este vídeo puedes ver el divertido cabreo de un joven con su Tesla tras pedirle que le sorprenda llevándole a algún sitio que jamás ha pisado antes. ¿Su elección? El gimnasio.

"Llévame a un sitio donde nunca haya estado", le dice un joven a su Tesla, dejándose llevar por qué sitio escogerá su auto para sorprenderlo. Su novia, que está capturando el momento con el móvil, graba el trayecto hasta que, de pronto, parecen identificar a dónde se dirige y el vídeo da un giro dramático.

Las pautas eran claras: "Tiene que ser un sitio donde jamás hayamos estado". Y dicho y hecho. El auto decidió llevar al joven al gimnasio. "¡Maldito seas!", dice entre risas el chico.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el divertido viral que ha presentado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.

Las 6 de laSexta

  1. Día 2 de la operación 'carros de Gedeón': Israel bombardea el único hospital pediátrico de Ciudad de Gaza mientras fuerza la huida de miles de personas
  2. Profesores de Madrid denuncian haber recibido órdenes del Gobierno de Ayuso para retirar cualquier apoyo a Palestina de los colegios
  3. El Trump autoritarista, más desencadenado que nunca en su persecución a los periodistas: "¡Cállate! Estás perjudicando a tu país"
  4. Sirat, la película que representará a España en los Oscar 2026
  5. Un fondo buitre reclama al Ayuntamiento de Burguillos que los concejales paguen una deuda de 27 millones de su propio bolsillo
  6. El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann sale de prisión tras negarse a ser interrogado por la policía de Londres