Se va de una boda porque olvidan que es vegetariana: el plantón que desata el debate en Aruser@s

Una invitada a una boda no encuentra ni una opción vegetariana en el banquete, a pesar de haber avisado previamente, y decide irse de la ceremonia.

Alfonso Arús expone el caso vivido en una boda, con una invitada que decidió marcharse antes de tiempo porque nadie tuvo en cuenta que era vegetariana, a pesar de que ella lo había comunicado con antelación.

"Lo peor de todo es que ella se lo dijo a su amiga", comenta Patricia Benítez, sorprendida por el descuido de los novios. Angie Cárdenas, en cambio, le ve el lado práctico: "Es una buena excusa para irse de las bodas".

Una reflexión a la que se ha sumado Alfonso Arús: "Yo la próxima vez, si no me divierto, lo diré". Sin embargo, Tatiana Arús no ha comprado tan fácil la excusa de Alfonso: "Búscate otra, porque esa no colaría".