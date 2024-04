Lana del Rey era una de las artistas más esperadas de la jornada del viernes del Coachella 2024 y la artista no decepcionó a sus fans. Además de un concierto a la altura del festival y de su renombre, dio también una gran sorpresa a las miles de personas allí presentes invitando a subirse al escenario a Billie Eilish para cantar junto a ella 'Videogames' y 'Ocean Eyes', como vemos en este vídeo emitido en Aruser@s.

Pero no solo estos dos momentos fueron los más destacados de su actuación. También lo fue su llegada y su salida, al más puro estilo 'rockstar', 'a bordo' de una moto. La estadounidense regresaba al Coachella este pasado viernes después de 10 años, y volverá de nuevo esta semana, ¿con nuevas sorpresas? Los fans esperan que en esta ocasión llegue de la mano de Taylor Swift.

Pero ellas no fueron la única sorpresa del fin de semana en el festival. Como llegado de otro planeta apareció Will Smith en el concierto de J.Balvin para interpretar la canción principal de la mítica película 'Men in Black'. De otro planeta también fue el tortazo que se pegó Nelly Furtado en pleno escenario.