El festival Coachella está dejando momentos más allá de los 'looks' de los famosos que van o de las actuaciones de sus artistas. Nelly Furtado ha dejado un vídeo viral por su caída durante el show del dj Dom Dolla. La cantante ha demostrado una gran profesionalidad porque no ha parado su actuación.

"Vaya porrazo", reacciona Alfonso Arús desde el plató de Aruser@s. "Nelly Furtado es del lema 'Show Must Go On'", comenta entre risas Tatiana Arús, destacando que se levanta rápido y con cara sonriente.

La artista ha subido un vídeo a redes diciendo que está bien y que solo tiene un corte en el dedo. "Te digo yo que cuando llegue al camerino se va a estar acordando de todo, mirándose cien mil veces la rodilla", cree el presentador. Angie Cárdenas avisa que cuando esté en frío va a alucinar con "el dolorcillo".